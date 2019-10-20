СМИ: военный корабль США оснастят боевым лазером

По данным издания, новая система SSL-TM, это усовершенствованное лазерное оружие, которое называлось AN / SEQ-3. Его устанавливали на десантной платформе «Остин», которую испытывали в военных действиях на Дальнем Востоке.

Главное отличие — мощность лазерного луча. Если у прошлой системы она составляла 30 киловатт, то новая система будет бить по цели с мощностью в пять раз больше. Под поражение могут попасть боевые катера и беспилотники.

Как сообщила «Газета.ru», дальность лазерного луча может достигать трех километров.

Испытания нового вооружения Пентагон проведет до конца года.