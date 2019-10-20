СМИ: военный корабль США оснастят боевым лазером
Новейшую систему лазерного оружия SSL-TM установят на американском десантном корабле-доке USS Portland. Сам комплекс вооружения уже доставили на военную базу в Сан-Диего, где базируется судно. Об это сообщил журнал The Drive.
По данным издания, новая система SSL-TM, это усовершенствованное лазерное оружие, которое называлось AN / SEQ-3. Его устанавливали на десантной платформе «Остин», которую испытывали в военных действиях на Дальнем Востоке.
Главное отличие — мощность лазерного луча. Если у прошлой системы она составляла 30 киловатт, то новая система будет бить по цели с мощностью в пять раз больше. Под поражение могут попасть боевые катера и беспилотники.
Как сообщила «Газета.ru», дальность лазерного луча может достигать трех километров.
Испытания нового вооружения Пентагон проведет до конца года.