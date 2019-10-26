  • СМИ: военные США вернулись в Сирию

    26 октября 2019, 14:00

    Алексей Сахаров

    Колонна американских военных пересекла границу и вернулась в сирийскую провинцию Хасеке на северо-востоке страны из Ирака. Об этом сообщило 26 октября государственное телевидение Сирии.

    «Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. В ее составе десятки военных и военная техника», — сообщил телеканал Syria TV. По сообщениям очевидцев, колонну военной техники сопровождают боевые вертолеты.

    МИД: Турция приостановила военную операцию в Сирии

    Подробнее

    Согласно официальным сообщениям, ранее американские военные в основном покинули территорию Сирии. Так, военнослужащие США оставили свои базы в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка. Воинский контингент выведен в основном на территорию сопредельного Ирака.

    Покинуть страну американские власти решили после того, как 9 октября против курдских вооруженных формирований выступили турецкие войска. Антитеррористическую операцию в Анкаре назвали «Источник мира».Турция намерена в оставленных районах организовать собственные зоны безопасности.