СМИ: военные США вернулись в Сирию

«Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. В ее составе десятки военных и военная техника», — сообщил телеканал Syria TV. По сообщениям очевидцев, колонну военной техники сопровождают боевые вертолеты.

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Согласно официальным сообщениям, ранее американские военные в основном покинули территорию Сирии. Так, военнослужащие США оставили свои базы в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка. Воинский контингент выведен в основном на территорию сопредельного Ирака.

Покинуть страну американские власти решили после того, как 9 октября против курдских вооруженных формирований выступили турецкие войска. Антитеррористическую операцию в Анкаре назвали «Источник мира».Турция намерена в оставленных районах организовать собственные зоны безопасности.