СМИ: военные США покинули базы в Сирии и двинулись в сторону Ирака

Около 40 американских грузовиков с военной техникой выехали с базы Хораб-Джейр в сирийской провинции Хасеке в сторону Иранской границы. Еще 50 грузовиков выдвинулись с базы в городе Шаддади. Колонна едет к пограничному КПП аль-Валид на границе с Ираком. Часть военной техники ранее прибыла в Шаддади с юго-востока страны. Агентство назвало эту передислокацию «подготовкой к выводу оккупационных войск».

Ситуация на Ближнем Востоке за последние несколько дней серьезно обострилась. Соединенные Штаты обвинили иранского генерала Касема Сулеймани в организации нападения на американской посольство в Багададе. После этого в ночь на 3 января президент США Дональд Трамп дал приказ нанести ракетный удар по району международного аэропорта Багдада, во время которого Сулеймани погиб.

Власти Ирана пообещали отомстить за его убийство. В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал авиабазу Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродром в Эрбиле, где расположены американские военные базы.