СМИ: военные эвакуационные самолеты вылетели из Кабула

Военные иностранные самолеты, которые эвакуируют дипломатов и гражданских, вылетели из Кабула. Толпы афганцев покинули взлетно-посадочные полосы.

Об этом сообщил Reuters представитель службы безопасности западных стран в кабульском аэропорту.

«Силы США, которые руководят аэропортом, остановили эвакуационные полеты из-за хаоса», — добавили в аэропорту.

Однако РИА «Новости» со ссылкой на данные Flight Radar написало, вылетающих военных самолетов из столицы Афганистана замечено не было.

Ранее тысячи жителей Афганистана прибыли в аэропорт Кабула в надежде улететь из страны после прихода к власти представителей террористической организации «Талибан»*. Многие пытались уцепиться за шасси, но упали с большой высоты. Часть людей смогли пробраться на американский военный самолет и улететь — это удалось сделать более 600 афганцам.

Канада и Великобритания пообещали принять у себя по 20 тысяч беженцев из Афганистана. Президент США Джо Байден также выделил полмиллиарда долларов на помощь жертвам политического режима в Афганистане.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.