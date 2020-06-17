СМИ: во Франции подготовили доклад об опасности диаспоры чеченцев

Французская разведка объявила о росте опасности от деятельности представителей чеченской общины в стране. Доклад подготовили после столкновений в Дижоне.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ, Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад об опасности чеченской общины.

«В последние годы во Франции столкновения между чеченцами и другими общинами, в основном выходцев из Северной Африки, стали все более частыми», — говорится в докладе.

По мнению правоохранителей, конфликты возникают из-за противоборства группировок в полулегальном и нелегальном сегменте экономики, в том числе в наркоторговле. Из-за этого группировки якобы устраивают демонстрации силы.

Авторы доклада также отметили, что бандитизмом в основном занимаются выходцы из Чечни, которые поддерживают независимость региона или являются «религиозными фундаменталистами». Около 300 из них числятся в базе тех, у кого есть склонность к радикализации и террористической деятельности.

Столкновения чеченской и арабской диаспоры начались в Дижоне 12 июня. Участники погромов уничтожали камеры наблюдения, поджигали автомобили и мусорные баки.