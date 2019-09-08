СМИ: ВМС США обвинили в скрытии данных о контактах с НЛО

Вся правда о «Зоне 51»: серьезная история самой загадочной военной базы Подробнее

По его словам, в июле 2019 года он отправил запрос министру ВМС Ричарду Спенсеру, где пытался узнать о НЛО. В частности Уоркер спрашивал про успехи в расследовании контактов и новых технологиях для объяснения подобных встреч с летающими тарелками.

Ответ он получил 31 июля, в письме Спенсер заверил, что ВМС тщательно расследуют случаи наблюдения НЛО и продолжают фиксировать такие контакты.

«Хотя меня обнадеживают слова замминистра ВМС, который подтвердил, что контакты с НЛО тщательно расследуются, я разочарован отсутствием ответов на конкретные вопросы», — отметил Уоркер.

Он пояснил, что вопросы касались угрозы, которую могут представлять собой НЛО из-за своих технологий. Технические характеристики таких летательных аппаратов неизвестны и могут превосходить американскую технику, поэтому может возникнуть угроза для США.