СМИ: власти США начали расследование против Google из-за сбора личных данных

Американские власти начали разбираться в деле медицинского проекта компании Google — Nightingale. В его рамках собрали и проанализировали персональные медицинские данные нескольких миллионов граждан США. Nightingale запустили в 2018 году.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, расследование начали по инициативе министерства здравоохранения Соединенных Штатов.

Google запустила «секретный проект» по сбору данных о здоровье — СМИ Подробнее

По данным газеты, Google получила доступ к результатам анализов, диагнозам врачей и выпискам из медицинских карт американцев. Эти данные, которых в свободном доступе не было, представляют собой полную историю болезни пациентов. Там же есть их имена и даты рождения. Сами люди и их врачи об этом ничего не знали.

Издание сообщило, что Google планировала использовать эту информацию для разработки специального. программного обеспечения, которое позволит делать медицинские предложения конкретным пациентам и корректировать их лечение. Nightingale — это совместный проект со второй по величине системой здравоохранения в Штатах Ascension.