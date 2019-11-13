СМИ: власти США начали расследование против Google из-за сбора личных данных
Как сообщило издание The Wall Street Journal, расследование начали по инициативе министерства здравоохранения Соединенных Штатов.
Google запустила «секретный проект» по сбору данных о здоровье — СМИПодробнее
По данным газеты, Google получила доступ к результатам анализов, диагнозам врачей и выпискам из медицинских карт американцев. Эти данные, которых в свободном доступе не было, представляют собой полную историю болезни пациентов. Там же есть их имена и даты рождения. Сами люди и их врачи об этом ничего не знали.
Издание сообщило, что Google планировала использовать эту информацию для разработки специального. программного обеспечения, которое позволит делать медицинские предложения конкретным пациентам и корректировать их лечение. Nightingale — это совместный проект со второй по величине системой здравоохранения в Штатах Ascension.