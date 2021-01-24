СМИ: власти Пакистана одобрили применение «Спутника V»

Пакистанское правительство разрешило применять российскую вакцину «Спутник V» в экстренных случаях. Местная фармкомпания теперь сможет закупать и распространять препарат.

Российская вакцина стала в Пакистане третьим препаратом, разрешенным для применения, пишет газета Dawn со ссылкой на официального представителя страны.

«На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), другая вакцина также получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — она была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — сообщил чиновник.

Он добавил, что заниматься импортом и распространением вакцины будет фармацевтическая компания AGP. Ранее в Пакистане одобрили использование препарата AstraZeneca и вакцины китайской компании Sinopharm. Обе вакцины могут быть применены в экстренных случаях.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи совместно с РФПИ.