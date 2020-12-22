СМИ: власти Колумбии выслали двух российских дипломатов

Издание уточнило, что власти Колумбии якобы отстранили дипломатов Александра Паристова и Александра Белоусова. Оба проработали в стране в качестве представителей России более двух лет.

Источники издания сообщили, что дипломаты якобы осуществляли вербовку информаторов в городе Кали. При этом они занимались не только военной разведкой, но и экономическим шпионажем: якобы Паристов и Белоусов интересовались конфиденциальной информацией об эксплуатации минеральных ресурсов.

По данным издания, оба россиянина уже покинули Колумбию. Они вылетели рейсом Богота — Амстердам — Москва.

Россия неоднократно называла бездоказательными обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран. Кроме того, РФ не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. При этом пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков называл такие обвинения абсолютно голословными.