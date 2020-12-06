СМИ: власти Китая скрыли половину случаев коронавируса в первые месяцы пандемии

По оценкам американского телеканала, это самая важная утечка информации из Китая с начала пандемии. Данные раскрывают, что же на самом деле происходило с заболеваемостью в провинции, где началась вспышка COVID-19.

CNN получило в распоряжение документацию Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй. Информация в ней охватывает октябрь 2019 — апрель 2020 года. Достоверность содержащихся в ней данных подтвердили шесть независимых экспертов из США и Европы.

По информации на 10 февраля, в этот день в провинции врачи выявили 5918 новых случаев заболевания. При этом в тот день власти КНР официально заявили о 2478 случаях для всей страны в целом. По обнародованным данным на 17 февраля, в провинции Хубэй умерли 93 человека. При этом в документах написано о 196 смертях. К 7 марта власти заявляли, что в провинции Хубэй погибли 2986 граждан. В документах же упомянуто 3456 человек.

Кроме того, из документов понятно, что одновременно с вспышкой COVID-19 в декабре 2019 года в Ухане была серьезная эпидемия гриппа. Число случаев заболевания в 20 раз превышало показатели предыдущей вспышки — в декабре 2018-го. Однако официальные данные об эпидемии гриппа до сих пор так и не опубликованы.

По последним данным, в России подтверждено 29 039 новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд по числу заразившихся за сутки, писало агентство Ura.ru.