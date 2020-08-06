СМИ: владелец взорвавшегося в Бейруте судна вышел на связь с консульством РФ на Кипре

«Был звонок в консульство», — приводит агентство слова собеседника, который не стал сообщать подробности беседы Гречушкина с российскими дипломатами.

Ранее СМИ сообщили, что судно Rhosus, с борта которого конфисковали взорвавшуюся в Бейруте селитру, принадлежало уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину. Он предприниматель и сейчас живет на Кипре. Моряки, которые работали на этом судне, рассказали, что хозяин обанкротился и бросил Rhosus в Бейруте. Опасный груз последние шесть лет хранился на складе в порту ливанской столицы. По данным греческих СМИ, власти Кипра начали искать Гречушкина в рамках расследования причин происшествия в Ливане.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. По предварительным данным, сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую судно Rhosus перевозило из Грузии в Африку.

Жертвами ЧП стали более 100 человек. Ранения получили около четырех тысяч человек. МЧС России направило в Ливан несколько самолетов с врачами, спасателями, сотрудниками Роспотребнадзора и специальным оборудованием.