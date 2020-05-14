СМИ: владелец «Манчестер Сити» задумался о покупке российского футбольного клуба

Один из российских футбольных клубов может стать собственностью холдинга City Football Group (CFG). Ему принадлежат уже девять команд, в том числе английский ФК «Манчестер Сити».

CFG рассматривает в качестве приобретения команды Российской Премьер-Лиги, сообщило издание «Рейтинг букмекеров» 13 мая. Это высший дивизион чемпионата РФ.

Источники уверяют, что интерес холдинга к российским футболистам проснулся после ЧМ-2018. Компанию впечатлила организация проведенного в России мундиаля и отношение населения страны к футболу.

В феврале 2020 года CFG вступил переговоры с одним из российских клубов. Велись они через посредников. Диалог прервался: «Манчестер Сити» отстранили от ерокубков из-за нарушений фейр-плей, неписанных правил «честной игры». Потом на фоне пандемии коронавируса приостановили все запланированные футбольные турниры.

Холдинг владеет девятью футбольными командами. Ему принадлежат, кроме английского «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» (США), испанская «Жирона», бельгийский «Ломмел» и другие ФК из Австралии, Китая, Японии, Уругвая и Индии.

Владеет CFG шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Он входит в правящую королевскую семью Абу-Даби. «Манчестер Сити» Зайд Аль Нахайян купил в 2008 году. С тех пор команда уже четырежды побеждала на чемпионате Англии и стала обладательницей 10 других трофеев на национальных соревнованиях.