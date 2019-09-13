СМИ: ветеринары Норвегии обеспокоились массовой гибелью собак от неизвестного вируса

Жители Норвегии рассказали, что они не успевают отвезти своих питомцев в ветклинику. По их словам, у собак начинается рвота и диарея с кровью, после чего они гибнут. Сперва случаи инфекции зафиксировали в Осло, а затем и в других городах страны.

Ветеринары провели анализы и предположили, что животные скончались в результате новых вирусов или бактерий, сообщил сайт «Царьград». У трех погибших псов специалисты нашли бактерии Clostridium perfringens и Providencia alcalifaciens, которые могут передаваться человеку. Ветеринары порекомендовали оградить домашних любимцев от контакта с другими животными.