СМИ: Венгрия откажется от участия в «Евровидении» из-за поддержки ЛГБТ

«Евровидение» пройдет без Венгрии в 2020 году. Власти страны решили не участвовать в конкурсе на фоне критики ЛГТБ-сообщества и поддержки традиционных браков.

Как пишет The Guardian, официально Венгрия пока не озвучила причину отказа от участия на «Евровидении». При этом источник в венгерской телекомпании MTVA заявил, что решение было связано с тем, что международный песенный конкурс тесно связан с ЛГБТ-сообществом.

«Я не был удивлен. Это происходит из организационной культуры ЛГБТ», — сказал источник и добавил, что позитивное освещение прав сексуальных меньшинств не приветствуется в медиа.

Все это происходит на фоне усиления гомофобной риторики в Венгрии. Премьер-министр начал проводить политику «прежде всего семья». Согласно ей власти страны оказывают помощь традиционным семьям и принимает меры для стимулирования рождаемости.

Разговоры о «Евровидении» и ЛГБТ велись и раньше. Так, проправительственный телевизионный комментатор заявлял, что песенный конкурс — «гомосексуальная флотилия». По его словам, от участия пойдет на пользу психическому здоровью Венгрии.