ИА Nation News сообщило, что иностранные СМИ часто делали вбросы касательно «российского вмешательства» в выборы. Власти Англии отрицали на официальном уровне, что Кремль якобы подрывает британскую демократию.

The Guardian опубликовал статью, в которой говорится, что кабмин поменял свое мнение по итогам расследования взлома электронной почты одного из советников премьер-министра Бориса Джонсона.

Климов полагает, что США попросили своих союзников «передумать». Им это необходимо из-за приближающихся выборов. Так как нужно поддерживать версию об «агрессивной России». Таким образом происходит отвлечение граждан от внутренних отрицательных процессов.