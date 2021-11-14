СМИ: Великобритания выразила готовность отправить солдат на Украину при войне с Россией

Британия подготовила до 600 военнослужащих для отправки на Украину. Солдат начнут перебрасывать в случае военных действий с Россией, заявила газета The Mirror со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Лондон формирует подразделения, в которые входят спецназовцы, специальный полк разведки, медики, инженеры и связисты. Также подготавливают до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, чья база находится в Олдершоте.

«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», — сообщил источник газеты.

Он добавил, что причиной подготовки военнослужащих стала информация об угрозе для Украины со стороны России. Об опасности заявляли военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур.

Президент России Владимир Путин называл слова о якобы подготовке вторжения на Украину алармистскими. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не была участницей конфликта в Донбассе.