СМИ: Великобритания решила отказаться от танков

Военные силы Великобритании могут отказаться от использования танков. Боевые машины признали устаревшими, а их модернизация стоит слишком дорого.

Министерство обороны страны собирается сложить средства и силы в развитие других военных мощностей, например, кибервооружение, космические технологии и другие сферы, сообщает газета Times.

Кроме того, Великобритания собирается оставаться лидером в штурмовой авиации. Военные силы страны предложат союзникам вертолеты Apache, а также разведчики и заправщики.

«При том, что остается возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии танк Leopard 2, Великобритания уже выясняет мнение партнеров по НАТО по предложению об отказе от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс», — пишет газета.

Отказ от танков входит в большой обзор правительства Великобритании, который власти проводят в связи с вопросами внешней политики, обороны и безопасности. Он завершится в ноябре текущего года.

В Подмосковье 23 августа стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2020», в рамках которого пройдет танковый биатлон. В нем примут участие команды из разных стран.