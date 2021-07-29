СМИ: вдова президента Гаити улетела в США вместе с детьми

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз покинула карибскую страну вместе с двумя своими детьми в среду. Они отправились в США. Об этом сообщил сайт Haiti24.

Предположительно, женщина вместе с детьми улетела во Флориду, где намерена продолжить лечение.

Мартин Моиз пострадала при нападении на президентскую резиденцию в ночь на 7 июля. Сам гаитянский лидер получил смертельное ранение. Его похороны прошли в городе Кап-Аитьен 23 июля.

Полиция Гаити на этой неделе заключила под стражу Жана Лагеля Сивиля, который координировал вопросы безопасности в службе охраны убитого президента. По подозрению в покушении на президента Гаити задержали нескольких человек. Часть из них является гражданами Колумбии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее обвинила США во вмешательстве в дела Гаити после убийства президента. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен перед этим заявил, что Соединенные Штаты поддерживают формирование временного правительства в Гаити.