СМИ: вакцина против коронавируса создана

Он рассказал, что если испытания окажутся успешными, то уже в апреле вакцину проверят на обезьянах. Препарат разработали специалисты из университета Тунцзи в Шанхае. Речь пока не идет о полной готовности лекарства.

Говорить о том, что в скором времени вакцина сможет помочь людям, не приходится. Ведь даже после прохождения всех этапов тестирования создатели получат сертификат только через несколько месяцев. При этом ученые предупредили, что исследование может затянуться на несколько лет.

В Сингапуре времени зря тоже не теряют. Издание The Straits Times написало, что местные ученые работают над созданием вакцины от коронавируса. Они хотят протестировать ее через три месяца. Препарат планируют дать здоровым добровольцам. Они будут принимать лекарство под наблюдением врачей.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в декабре прошлого года. Вскоре вирус распространился по Китаю и за его пределами. По последним данным, жертвами коронавируса стали 908 человек, еще более 40 тысяч заразились.

Ранее стало известно, что в Китае разработали приложение для проверки на коронавирус.