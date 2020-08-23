СМИ: в заключительной речи Байдена на съезде демократов нашли плагиат
Американский кандидат в президенты, демократ Джо Байден обвиняется в плагиате во время своей речи на съезде партии. Как написало издание Washington Examiner, слова он позаимствовал у канадского политика.
Кандидат от Демократической партии завершил свою речь словами: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. А свет сильнее тьмы».
Канадцы не преминули указать на то, что эти слова очень похожи на предсмертное послание Джека Лейтона, лидера левой Новой демократической партии Канады. Он в 2011 году написал: «Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше, чем отчаяние».
Любопытно, что это не первый раз, когда Байдена обвиняют в плагиате. В 1988 году президентская кампания закончилась после того, как он позаимствовал части из речей лидера британской лейбористской партии Нила Киннока, а также бывшего американского президента Джона Кеннеди.