СМИ: в Великобритании решили построить морг для жертв COVID-19

В общественном морге в районе Вестминстра есть 102 места. Мобильный морг станет больше по вместимости почти в два раза, сообщил таблоид. Мобильное здание, которое находится рядом с одним из лондонских судов, должны возвести уже к выходным.

«Мы надеемся, что они нам никогда не понадобятся. Но вы видели, что может произойти, поэтому мы должны быть готовы», — сообщил местный чиновник.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на оператора лондонского транспорта Transport for London (TfL) написало, что в британской столице готовятся закрыть десятки станций метро, а автобусы сократят свои маршруты из-за пандемии коронавируса. В пятницу закроют ветку метро Waterloo & City line, которая соединяет железнодорожный вокзал Ватерлоо с лондонским Сити.

Премьер страны Борис Джонсон рекомендовал британцам перейти на работу из дома и поменьше посещать общественные места. Все школы страны 20 марта закроются до особого распоряжения.

По последним данным, 2626 человек заразились коронавирусом в Соединенном Королевстве, жертвами COVID-19 стали 104 человек. Из-за пандемии рушатся планы британской королевской семьи. Внучка Елизаветы, принцесса Беатрис, отложила свадьбу.