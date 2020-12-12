Газ никогда не будет транспортироваться по трубопроводу из России, даже если строительство завершится, уверены в Вашингтоне. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG довел бы проект до конца уже давно, если бы был в состоянии, считает источник агентства.

Днем ранее в Nord Stream 2 AG возобновился строительный процесс. Работники на барже «Фортуна» взяли на себя обязательства по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии. С помощью судна удастся проложить участок газопровода длиной 2,6 километра в водах на глубине менее 30 метров. В компании-операторе пообещали дополнительно сообщить о дальнейших строительных работах на морском участке.

Сенат Конгресса США одобрил 11 декабря проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год. В частности, он предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также в отношении Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря. Всего на свои нужды Пентагон планирует получить около 740 миллиардов долларов, писало агентство Ura.ru.

Строительство «Северного потока — 2» может завершиться в срок от одного до полутора месяцев. Такое реально, если на двух участках будут работать корабли «Фортуна» и «Академик Черский».

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, соединяющих побережье России и Германию через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам составит 55 миллиардов кубометров.