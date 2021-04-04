facebook_pixel
    04 апреля 2021, 09:28

    СМИ: в США прекратили производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов

    Андрей Иванов

    На фармзаводе в Балтиморе прекратили производство вакцины AstraZeneca после того, как из-за случайного смешения ингредиентов испортили 15 миллионов доз препарата Johnson & Johnson. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

    СМИ: в США прекратили производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов

    По данным собеседников издания, ЧП произошло на предприятии компании Emergent BioSolution. Теперь там будут делать только однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson, чтобы подобное не повторилось.

    После этого случая компания AstraZeneca начала работать с американскими властями, чтобы найти другое место производства.

    На этой неделе стало известно, что вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevriа. Это произошло на фоне приостановки использования препарата в некоторых европейских странах после сообщений о тромбах у привитых. В агентстве медицинских продуктов Швеции уверили, что переименование вакцины никак не повлияет на ее свойства.

    Накануне в Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобриталии сообщили о 30 случаях тромбоза после вакцинации этим препаратом.