СМИ: в США прекратили производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов

На фармзаводе в Балтиморе прекратили производство вакцины AstraZeneca после того, как из-за случайного смешения ингредиентов испортили 15 миллионов доз препарата Johnson & Johnson. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным собеседников издания, ЧП произошло на предприятии компании Emergent BioSolution. Теперь там будут делать только однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson, чтобы подобное не повторилось.

После этого случая компания AstraZeneca начала работать с американскими властями, чтобы найти другое место производства.

На этой неделе стало известно, что вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevriа. Это произошло на фоне приостановки использования препарата в некоторых европейских странах после сообщений о тромбах у привитых. В агентстве медицинских продуктов Швеции уверили, что переименование вакцины никак не повлияет на ее свойства.

Накануне в Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобриталии сообщили о 30 случаях тромбоза после вакцинации этим препаратом.