СМИ: в США отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия радикалами

Палата представителей США 4 марта отменила заседание из-за угрозы штурма Капитолия. Конгрессмены получили сообщение, что в этот день здание могут атаковать вооруженные люди.

Предупредили о возможном сговоре неизвестной вооруженной группировки сотрудники органов безопасности, сообщила газета Washington Post.

Правые радикалы распространяют ложную информацию, по сообщению издания, называя 4 марта «настоящим днем инаугурации». Они хотели в этот день, чтобы американский экс-президент Дональд Трамп вступил на второй срок. Полиция Капитолия заявила, что у них есть информация о некоторых экстремистах, которые могут вновь попытаться штурмовать Капитолий.

Ранее Трамп прервал полтора месяца молчания после проигрыша на выборах. Он раскритиковал политику преемника Джо Байдена. По словам экс-главы США, при новоиспеченном президенте «Америка на последнем месте», а его первый месяц как лидера страны — худший среди всех президентов истории Штатов. Трамп намекнул, что готов вернуться в президентское кресло.