СМИ: в США от коронавируса могут погибнуть 1,7 миллиона человек

Американские эксперты предположили несколько вариантов распространения COVID-2019. При наихудшем раскладе от нового коронавируса может погибнуть 1,7 миллиона человек.

Как написала газета New York Times, сотрудники сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США и ученые в области эпидемических заболеваний из нескольких университетов организовали конференцию. На ней ученые рассмотрели несколько вероятных последствий пандемии для США.

Их прогнозы основывались на характеристиках вируса, темпах его распространения и того, насколько серьезно протекает болезнь у зараженных COVID-2019. Так эксперты описали несколько возможных сценариев распространения инфекции среди населения США.

Получилось, что за период от нескольких месяцев до года вирусом могут заболеть от 160 до 214 миллионов американцев, при этом больниц может не хватить для тех, кому потребуется наблюдение врачей. При этом погибнуть от болезни могут минимум 200 тысяч инфицированных, а максимум — 1,7 миллиона.

Однако эксперты подчеркнули, что их прогнозы не учитывают те меры, которые вводит сейчас правительство США. При этом меры могут серьезно сократить цифры зараженных и умерших.