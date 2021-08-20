СМИ: в Северной Корее запретили обсуждать внешность Ким Чен Ына

Жителям Северной Кореи запретили обсуждать внешний вид и здоровье лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщила НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Предполагается, что это связано с похудение Ким Чен Ына. Эксперт предположили, что это произошло из-за здорового питания, на которое политику пришлось перейти после коронавируса. Сам он никаких официальных комментариев не давал. Ранее Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 76-летием освобождения Корейского полуострова от колониального правления Японии.