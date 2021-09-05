СМИ: в результате атаки ИГ* погибли 7 полицейских Ирака

По меньшей мере семь иракских полицейских погибли в результате атаки боевиков террористической организации ИГ*, сообщил портал SHAFAQ News.

Боевики, как отмечается, напали на сотрудников полиции в одной из деревень в провинции Киркук, которая расположена к северу от Багдада. В результате атаки семеро правоохранителей погибли, еще несколько сотрудников пострадали. Пока точное число пострадавших не сообщается.

Столкновения с радикалами, по данным представителей полиции, продолжаются и в настоящее время. На место происшествия были направлены подкрепления, однако добраться к нему им не удается: все подъезды к месту заминированы.

* ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.