СМИ: в протестах в Белграде участвовали наемники из американской ЧВК
В сербских СМИ появилась информация о том, что в протестах в Белграде принимали участие бойцы из состава американской частной военной компании Blackwater. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Уточняется, что в ночь с 7 на 8 июля на улицы Белграда вышли тысячи горожан, дабы выразить свое недовольство повторным введением ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Протесты вылились в столкновения с правоохранителями.
По данным издания, организатором митинга выступила группа оппозиционных партий Savez za Srbiju, которая объявила прошедшим в конце июня парламентским выборам бойкот.