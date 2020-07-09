СМИ: в протестах в Белграде участвовали наемники из американской ЧВК

Уточняется, что в ночь с 7 на 8 июля на улицы Белграда вышли тысячи горожан, дабы выразить свое недовольство повторным введением ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Протесты вылились в столкновения с правоохранителями.

По данным издания, организатором митинга выступила группа оппозиционных партий Savez za Srbiju, которая объявила прошедшим в конце июня парламентским выборам бойкот.