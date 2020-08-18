СМИ: в почве Бейрута на нашли признаков ракетного обстрела

«Анализ образцов почвы из порта не выявил следов ракетного обстрела», — отметил собеседник телеканала.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл рассказал, что в Ливан отправят группу агентов ФБР. Они займутся расследованием взрыва, произошедшего в порту Бейрута.

Сам взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. Детонация 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры привела к уничтожению половины Бейрута. Жертвами взрыва стали 178 человек. Пострадали более шести тысяч жителей, а более 300 тысяч человек остались без жилья. До сих пор десятки людей находятся в списках пропавших без вести.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от ЧП составляет порядка 15 миллиардов долларов. Он также отметил, что пока не удалось установить точную причину взрыва. Все обстоятельства продолжают выяснять.