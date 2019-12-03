СМИ: в ОПЕК предсказали конец «золотого века» сланцевой нефти в США

В США подошел к концу «золотой век» добычи сланцевой нефти. В 2020 году она замедлится. Основной проблемой для стран ОПЕК при этом станет общий рост добычи «черного золота» в некоторых странах.

ОПЕК в течение многих лет игнорировала рост сланцевой промышленности Соединенных Штатов, сообщило агентство Bloomberg. Теперь же эксперты Организации стран — экспортеров нефти полагают, что в следующем году неуклонный рост добычи нефти в США быстро пойдет на спад, по сравнению с предыдущим периодом.

Аналогичного мнения придерживаются и нефтяные трейдеры. Специалисты Vitol Group, например, говорят о 700 тысячах баррелей в сутки. На столько увеличится добыча нефти с декабря 2019 по декабрь 2020 годов. Рост с конца 2018 года при этом составил 1,1 миллиона баррелей.

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В материале указано, что, вероятно, проблемы ОПЕК кроются не в американском сланце, а в росте добычи в других местах. Например, устойчивое увеличение объемов показывают бразильское и норвежское производство.

С начала 2017 года вступило в силу соглашение ОПЕК и ряда стран, не входящих в организацию. Оно касалось сокращения добычи нефти. В договоре сказано, что сейчас его необходимо сократить на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Действовать он будет до конца марта 2020 года. Государства должны обсудить продление соглашений на заседании, запланированном на 5–6 декабря.