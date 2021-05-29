СМИ: в Майами неизвестный выстрелил 60 раз

Неизвестный открыл стрельбу в северо-восточной части Майами, штат Флорида. Об этом сообщил местный филиал телекомпании NBC.

Злоумышленник стрелял 28 мая, в 23:53 по местному времени (29 мая, 06:53 по Москве), в районе Винвуд. Ранения получили семь человек. Пострадавших на месте происшествия обнаружили правоохранители. Одного раненого доставили в больницу Университета Майами, остальных направили в госпиталь Джексон Мемориал.

Кто взялся за оружие, пока не известно. Полицейские ищут подозреваемых. Ко времени прибытия первых патрульных экипажей преступник уже скрылся. Правоохранители не раскрывают детали нападения, в том числе мотивы, которыми мог руководствоваться неизвестный.

По данным местных телеканалов, люди, которые находились неподалеку от места ЧП, насчитали не менее 60 выстрелов. Предположительно, огонь открыли из окна движущейся машины.