СМИ: в компании Boeing знали о проблемах с 737 Max

Согласно документам, проблемы с автопилотом пытались скрыть от инспекторов Федерального агентства гражданской авиации США. Один сотрудник компании написал своему коллеге, что не разрешает своей семье летать на этих самолетах.

«Этот самолет разработан клоунами, которыми руководят обезьяны», — отметил в переписке один из работников Boeing.

Компания передала СМИ эти материалы с комментарием, что в реальности все не так, подобные разговоры между сотрудниками неприемлемы, и не стала называть их имена.

В 2019 году была приостановлена эксплуатация Boeing 737 Max после авиакатастроф с участием этого самолета в Индонезии и Эфиопии в октябре 2018 года и марте 2019 года. В первом случае, в результате падения лайнера авиакомпании Liоn Аir в Яванское море недалеко от Джакарты погибли 181 пассажир и восемь членов экипажа. Крушение 737 Max под Аддис-Абебой унесло жизни 149 пассажиров и восьми членов экипажа.