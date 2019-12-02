СМИ: в коммюнике саммита НАТО будет заявление по России

Заявление по России будет сделано в итоговом коммюнике саммита НАТО в Лондоне. Позиция по РФ должна совпадать с ранее принятой политической линией — «устрашение и диалог». Такое заявление сделал высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

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По его словам, в конце саммита будет принято не обычное коммюнике с высказываниями по всем политическим темам и тематическим блокам Северного альянса, а двухстраничная Лондонская декларация. В ней пойдет речь о приверженности входящих в блок государств трансатлантическому партнерству.

«Там есть и заявление по России по линии „устрашение и диалог“, которая давно действует в рамках НАТО в отношении России», — заявил источник. Его процитировало РИА «Новости».

Саммит НАТО пройдет в Лондоне 3 и 4 декабря. Как ранее рассказал генсек организации Йенс Столтенберг, на встрече лидеры стран-участниц поднимут вопрос о координации политики в отношении Москвы и ситуации, связанной с переставшим действовать Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).