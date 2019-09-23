СМИ: В Киеве произошел взрыв на складе с бензином
Мощный взрыв прогремел в Киеве вечером в воскресенье, 22 сентября. После хлопка на месте происшествия вспыхнул пожар, сообщило издание «Бизнес.медиа».
Взрыв произошел в микрорайоне ДВРЗ на улице Вискозной, где находится Дарницкая ТЭЦ. Вспыхнувшее пламя охватило 500 квадратных метров.
На место происшествия прибыла бригада пожарных, полиция и медики. Информация о пострадавших еще не поступала.
Причины произошедшего выясняются. По словам очевидцев, взрыв произошел на складе, где, вероятно, хранятся цистерны с бензином и дизелем.
Сейчас дороги вблизи места взрыва перекрыты. Борьба с огнем продолжается.