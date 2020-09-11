СМИ: в Японии пассажир заявил, что пронес бомбу в самолет

Самолет японской авиакомпании Jetstar Japan не смог взлететь вовремя из-за сообщения о бомбе на борту. Один из пассажиров заявил, что пронес с собой взрывное устройство.

Инцидент произошел в аэропорту Нарита, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на сотрудников воздушной гавани.

Мужчина вместе с приятелем сел рядом с запасным выходом. Бортпроводник попросил его убрать ручную кладь на полку — тогда-то пассажир и сказал, что пронес на борт взрывное устройство.

Заявившего о бомбе сняли с внутреннего рейса и передали полиции. Сотрудники правоохранительных органов ведут его допрос.

По данным РИА «Новости», взрывного устройства у пассажира не нашли. Причины его поступка не уточняются.