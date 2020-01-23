СМИ: в Испании в результате шторма погибли около 10 человек

По предварительной информации, десятки человек пострадали, четверо считаются пропавшими без вести. По данным издания, шторм сопровождался дождями, снегопадами и сильными порывами ветра. Отмечается, что «Глория» стала одной из самых мощных бурь в Испании за последнее время. Глава испанского правительства Педро Санчес намерен посетить наиболее пострадавшие от шторма районы Каталонии и Балеарских островов.