СМИ: в Испании в результате шторма погибли около 10 человек
В Испании как минимум 10 человек погибли в результате шторма «Глория», который обрушился на страну 19 января. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По предварительной информации, десятки человек пострадали, четверо считаются пропавшими без вести. По данным издания, шторм сопровождался дождями, снегопадами и сильными порывами ветра. Отмечается, что «Глория» стала одной из самых мощных бурь в Испании за последнее время. Глава испанского правительства Педро Санчес намерен посетить наиболее пострадавшие от шторма районы Каталонии и Балеарских островов.