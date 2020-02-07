СМИ: в Гонконге придумали быстрый тест на коронавирус

Новый этап в борьбе с коронавирусом: ученые из Гонконга в рекордные сроки сделали прибор, который может выявить смертельную заразу всего за 40 минут. Им уже начали пользоваться китайские медики.

«Мы направили прибор во многие места. Надеемся, что люди будут им пользоваться», — приводит газета South China Morning Post слова главного разработчика устройства из Гонконгского университета науки и технологий.

Он и его коллеги получили 20 января образец штамма коронавируса от Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний. Новый медицинский прибор анализирует образцы жидких выделений организма человека.

Сейчас медики используют тест, который позволяет выявить коронавирус минимум в течение трех часов. В Гонконгском университете науки и технологий уже спасали человечество: местные ученые разработали похожие приборы для экспресс-диагностики птичьего и свиного гриппа. Жертвами коронавируса уже стали 637 человек, заразились более 31 тысячи человек. Полностью вылечились от инфекции более 1500 человек.