СМИ: в Гонконге придумали быстрый тест на коронавирус
«Мы направили прибор во многие места. Надеемся, что люди будут им пользоваться», — приводит газета South China Morning Post слова главного разработчика устройства из Гонконгского университета науки и технологий.
Он и его коллеги получили 20 января образец штамма коронавируса от Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний. Новый медицинский прибор анализирует образцы жидких выделений организма человека.
Сейчас медики используют тест, который позволяет выявить коронавирус минимум в течение трех часов. В Гонконгском университете науки и технологий уже спасали человечество: местные ученые разработали похожие приборы для экспресс-диагностики птичьего и свиного гриппа. Жертвами коронавируса уже стали 637 человек, заразились более 31 тысячи человек. Полностью вылечились от инфекции более 1500 человек.