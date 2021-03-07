СМИ: в Германии увидели новые угрозы со стороны России и Китая

Амбиции на власть и новые военные возможности России и Китая определили очередную угрозу со стороны этих двух государств. Москва хочет «ослабить НАТО», а Пекин — «устроить мировой порядок в соответствии со своими интересами». Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ Минобороны Германии.

Согласно этому документу, в военном ведомстве ФРГ обеспокоились из-за того, что Россия принимает на вооружение гиперзвуковые комплексы и вкладывает большие деньги в сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря и в модернизацию ядерного потенциала. В немецком военном ведомстве подсчитали: у России есть 6375 ядерных боеголовок и почти миллион хорошо обученных военных, которые могут быстро перемещаться.

По данным издания, Китай постепенно превосходит Россию в масштабах глобального влияния, торговле оружием и военном сотрудничестве.

В конце февраля командующий Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тодд Уолтерс заявил, что Россия «совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире». Он добавил, что РФ остается угрозой для Соединенных Штатов и их союзников.

В посольстве России в Вашингтоне отметили, что российский флаг «не дает Тодду Уолтерсу уснуть», и посоветовали генералу не запугивать другие страны, а повнимательнее относиться к инициативам России по снижению напряженности между Москвой и НАТО.