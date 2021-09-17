СМИ: в Германии просроченной вакциной Moderna привили 840 человек

В Германии сотням местных жителей ввели просроченную вакцину от коронавируса, произведенную американской компанией Moderna. Препаратом с истекшим сроком годности привили 840 человек в федеральной земле Баден — Вюртемберг на юго-западе страны.

Просроченную вакцину, рассказала газета Bild, получили жители городов Зиндельфинген, Ройтлинген и Эсслинген. В первом ей прививали с 8 августа по 14 сентября, в двух других — после 9 сентября.

Причиной случившегося стала неверная маркировка препарата. Срок годности на его упаковке указали более длительный, чем требуется по санитарным нормам. Перевозили вакцину при этом должным образом и хранили в холодильнике.

Серьезных последствий для привитых, по мнению специалистов, не будет. Представитель районного центра вакцинации в Зиндельфингене Мартина Бурхерт-Граеве подчеркнула, что никаких выводов о влиянии более длительного хранения на эффективность препарата до сих пор не сделано.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми привили пожилых немцев, медиков и представителей социальных профессий. На сегодняшний день полностью вакцинированы около 52,2 миллиона человек — 62,8%. Прививки делают вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.