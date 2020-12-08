СМИ: в Белоруссии пресекли деятельность террористической группы
Предполагаемые преступники совершили несколько нападений в Гродненской области, сообщил телеканал ОNT News в Telegram.
«В их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля», — говорится в публикации.
Участников террористической группы удалось задержать. Дом, где скрывался ее организатор, обыскали и обнаружили там «целый арсенал, в том числе гранаты и взрывчатку».
Других подробностей дела телеканал не привел.
В Белоруссии после оглашения итогов президентских выборов начались массовые протесты оппозиции. Они продолжаются до сих пор. Правоохранители заявили, что протестующие переместились с улиц во дворы.
Помощник президента Белоруссии и инспектор по Гродненской области Юрий Караев заметил, что «одурманенность» протестующих постепенно проходит. Люди, по его словам, начали лучше пониматься ситуацию.