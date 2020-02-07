СМИ: в Белом доме задумались над увольнением подполковника из-за показаний против Трампа

По информации «Газеты.ru», инсайдеры отметили, что увольнение подполковника в Белом доме могут оправдать как меру по сокращению штата сотрудников ведомства.

Источники добавили, что некоторых сотрудников переведут из Совета национальной безопасности в другое место.

Ранее Александр Виндман заявил, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк предлагал ему стать Министром обороны Украины.