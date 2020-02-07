СМИ: в Белом доме задумались над увольнением подполковника из-за показаний против Трампа
Белый дом допустил вероятность того, что сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Армии Соединенных Штатов Александр Виндман покинет свой пост. Причиной послужили его показания против президента США Дональда Трампа в деле об импичменте. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации «Газеты.ru», инсайдеры отметили, что увольнение подполковника в Белом доме могут оправдать как меру по сокращению штата сотрудников ведомства.
Источники добавили, что некоторых сотрудников переведут из Совета национальной безопасности в другое место.
Ранее Александр Виндман заявил, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк предлагал ему стать Министром обороны Украины.