СМИ: в Англии задержали бывшего сообщника террориста с Лондонского моста

Полиция в Великобритании задержала одного из бывших помощников Усмана Хана, устроившего теракт у моста в Лондоне 29 ноября. Задержанный, по данным СМИ, в 2012 готовил нападение на Лондонскую фондовую биржу.

По данным телеканала Sky News, полицейские задержали 34-летнего Назама Хуссейна в городе Сток-он-Трент в Англии. Его подозревают в подготовке терактов. В то же время нет информации, что это задержание связано с нападением 29 ноября.

Повар, гид и бывший заключенный стали героями Лондона. Они задержали террориста на мосту Подробнее

Телеканал утверждает, что Хуссейн был одним из девяти экстремистов, осужденных в 2012 году за подготовку нападения на биржу. Среди этих же злоумышленников был Усман Хан, который устроил теракт у Лондонского моста. Они были освобождены в декабре прошлого года.

28-летний Усман Хан напал на людей с ножом возле Лондонского моста. Он ранил пятерых человек, двое из них скончались. Очевидцы попытались остановить преступника, но он выбежал на улицу, где его ликвидировала полиция.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.