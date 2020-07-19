СМИ узнали возможное местонахождение пропавшего «друга российских спецслужб»

Бывший топ-менеджер немецкой Wirecard Ян Марсалек, которые рассказывал о сотрудничестве с российскими спецслужбами, может находиться в Белоруссии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Ян Марсалек работал ключевым стратегом немецкой компании Wirecard. Последний раз его видели 18 июня, после чего Марсалек пропал. 19 июля компанию признали банкротом: с ее счетов пропало больше 2 миллиардов долларов. Глава Wirecard ушел в отставку, а Марсалека уволили. Прокуратора Германии получила ордер на его арест, однако Марсалек скрылся, передает РБК.

Ранее филиппинские власти говорили, что бывший топ-менеджер прибыл на территорию страны 23 июня. Однако, эта версия не подтвердилась.

Теперь же появились данные о нахождении Марсалека в Минске или России: в российском реестре въездов и выездов есть запись о пересечении границы Союзного государства. Это может быть как Белоруссия, так и Россия, поэтому точно неизвестно, где сейчас находится топ-менеджер.

эти данные подтверждают версию о сотрудничестве Марсалека с российскими спецслужбами, утверждают авторы расследования. Также известно, что топ-менеджер рассказывал третьим лицам о своей поездке в Сирию вместе с российскими специалистами. Кроме того, Марсалек утверждал, что ему доступны результаты расследования покушения на Сергея Скрипаля. Таким способом он пытался повысить привлекательность компании Wirecard для инвесторов.

Ранее «Би-Би-Си» выпустил сериал про отравление Скрипалей.