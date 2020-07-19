СМИ узнали возможное местонахождение пропавшего «друга российских спецслужб»
Ян Марсалек работал ключевым стратегом немецкой компании Wirecard. Последний раз его видели 18 июня, после чего Марсалек пропал. 19 июля компанию признали банкротом: с ее счетов пропало больше 2 миллиардов долларов. Глава Wirecard ушел в отставку, а Марсалека уволили. Прокуратора Германии получила ордер на его арест, однако Марсалек скрылся, передает РБК.
Ранее филиппинские власти говорили, что бывший топ-менеджер прибыл на территорию страны 23 июня. Однако, эта версия не подтвердилась.
Теперь же появились данные о нахождении Марсалека в Минске или России: в российском реестре въездов и выездов есть запись о пересечении границы Союзного государства. Это может быть как Белоруссия, так и Россия, поэтому точно неизвестно, где сейчас находится топ-менеджер.
эти данные подтверждают версию о сотрудничестве Марсалека с российскими спецслужбами, утверждают авторы расследования. Также известно, что топ-менеджер рассказывал третьим лицам о своей поездке в Сирию вместе с российскими специалистами. Кроме того, Марсалек утверждал, что ему доступны результаты расследования покушения на Сергея Скрипаля. Таким способом он пытался повысить привлекательность компании Wirecard для инвесторов.
Ранее «Би-Би-Си» выпустил сериал про отравление Скрипалей.