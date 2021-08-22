СМИ узнали возможное имя попросившего убежища в Японии россиянина

Россиянина, который попросил убежища в Японии, зовут Ваас Феникс Нокард, в прошлом — Владимир. Он приплыл в Страну восходящего солнца с Курил в гидрокостюме. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересек 24-километровый пролив вплавь. <…> Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать. Другому знакомому „перебежчик“ написал, что уже далеко, и попросил не ждать», — приводит агентство слова собеседника, который не взялся утверждать, что убежища попросил именно Нокард.

По словам источника, этот мужчина жил на Курилах три года в палатке и нигде не работал. Собеседник подчеркнул, что Нокарда в 2011 году за нарушение визового режима депортировали из Японии. Его также якобы задерживали в Таиланде и Индонезии за подделку документов.

Ранее японские СМИ сообщили, что россиянин приплыл с курильского острова Кунашир на Хоккайдо и попросил политического убежища. В пресс-служба генконсульства России в Саппоро рассказали, что японская сторона отказалась сотрудничать с российскими дипломатами по этому происшествию.