СМИ узнали решение России о поставках газа по «Северному потоку»

Россия возобновит поставки газа по газопроводу «Северный поток» начиная с 21 июля, когда завершится плановое обслуживание магистрали. Об этом со ссылкой на источники написало Reuters.

«Поставки газа из России по „Северному потоку“ возобновятся в четверг, после завершения этапа технического обслуживания», — говорится в сообщении издания.

При этом Россия возобновит поставки энергоносителя не на полную мощность, а на уровне, который установился до 11 июля. С середины июня «Газпром» поставлял газ через «Северный поток» лишь в 40% об общей пропускной мощности, так как Канада из-за санкций отказалась возвращать России отремонтированную турбину Siemens.

Накануне западные СМИ сообщили, что Канада передала Германии турбину для дальнейшей передачи оборудования России.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны ЕС подготовились к наихудшему сценарию на зимний отопительный период, при котором «Газпром» откажется возобновлять поставки газа.