СМИ узнали причину скромного бюджета на съемки «Джокера»

Маленький бюджет на фильм выделили в расчете на то, что режиссер Тодд Филлипс откажется от этого проекта. Руководство Warner Bros. боялось, что картина выйдет чересчур мрачной. Кроме того, Джаред Лето, исполнивший роль суперзлодея в «Отряде самоубийц» в 2016 году, препятствовал выходу нового «Джокера». Его до глубины души задело, что киностудия пригласила на работу не его.

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Тем не менее руководство Warner Bros. решило не тормозить производство кинокартины. К тому же оно не давило на актера и не настаивало на том, чтобы Хоакин Феникс отдал свою главную роль Лето. Представители киностудии решили пойти другим путем: они сократили бюджет до 55 миллионов долларов.

Но Филлипсу маленькие финансы не помешали и он создал киноленту. Фильм пользуется большим успехом не только в США, но и в мировом прокате. Он уже собрал 737,5 миллиона долларов. Благодаря этому «Джокер» занял четвертую строчку среди самых кассовых картин с рейтингом R.