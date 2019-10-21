  • СМИ узнали причину скромного бюджета на съемки «Джокера»

    21 октября 2019, 09:17

    Алена Макаренко

    На съемки триллера «Джокер» студия Warner Bros. выделила 55 миллионов долларов. Смешная сумма для Голливуда. Кто пошел на такой шаг, сообщил портал Screen Rant.
    СМИ узнали причину скромного бюджета на съемки «Джокера»

    Маленький бюджет на фильм выделили в расчете на то, что режиссер Тодд Филлипс откажется от этого проекта. Руководство Warner Bros. боялось, что картина выйдет чересчур мрачной. Кроме того, Джаред Лето, исполнивший роль суперзлодея в «Отряде самоубийц» в 2016 году, препятствовал выходу нового «Джокера». Его до глубины души задело, что киностудия пригласила на работу не его.

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    Тем не менее руководство Warner Bros. решило не тормозить производство кинокартины. К тому же оно не давило на актера и не настаивало на том, чтобы Хоакин Феникс отдал свою главную роль Лето. Представители киностудии решили пойти другим путем: они сократили бюджет до 55 миллионов долларов.

    Но Филлипсу маленькие финансы не помешали и он создал киноленту. Фильм пользуется большим успехом не только в США, но и в мировом прокате. Он уже собрал 737,5 миллиона долларов. Благодаря этому «Джокер» занял четвертую строчку среди самых кассовых картин с рейтингом R.