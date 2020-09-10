СМИ узнали причину приостановки испытания вакцины AstraZeneca

Третью фазу испытаний вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca приостановили из-за ухудшения состояния одного из добровольцев. Плохо стало женщине — у нее появился неврологический симптом.

У участницы тестирования в Великобритании обнаружили признаки воспаления спинного мозга, сообщил американский медицинский журнал Start.

Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио на аудиоконференции с инвесторами отметил, что выявленный у участницы исследований симптом соответствует поперечному миелиту — редкому, но серьезному воспалительному заболеванию.

В компании заметили, что диагноз пациентке окончательно не подтвердили. Женщине стало лучше, и врачи не собирались надолго оставлять ее в больнице.

Сорио подтвердил, что в июле у одного из пациентов выявили рассеянный склероз. Тогда испытания вакцины тоже приостановили. Однако результаты проведенных исследований показали, что заболевание не имеет отношения к применению препарата.

В США в конце августа стартовала третья фаза испытаний вакцины AstraZeneca, которую разрабатывает англо-шведская команда ученых. Участие в тестах приняли 30 тысяч взрослых добровольцев.