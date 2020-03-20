СМИ узнали, почему Трамп отказался атаковать Иран
Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме. Чиновники рассказали, что американский лидер решил, что не будет давать агрессивный ответ из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе.
Как напомнила газета «Известия», обострение отношений между Ираном и США началось после того, как американский военный беспилотник атаковал кортеж главы иранского спецподраздения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани. Военный в результате нападения погиб. В ответ Иран выпустил десятки ракет по американским военным базам.
В тот же день Трамп обратился к нации, где заявил, что никто из военных не пострадал, а сами базы получили минимальный ущерб. Он подчеркнул, что намерен ввести новые экономические санкции в отношении Ирана, чтобы не допустить создания страной ядерного оружия.
На сегодняшний день количество зараженных в Иране составило 18 407 человек. Количество умерших превысило 1200 человек. Официальный Тегеран обратился к лидерам разных стран с просьбой помочь снять американские санкции, так как в одиночку страна не может бороться с пандемией.