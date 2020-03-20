СМИ узнали, почему Трамп отказался атаковать Иран

Иран атаковал военные базы США в Ираке и не получил никакого агрессивного ответа, кроме введения дополнительных санкций. Хотя весь мир тогда ожидал начала крупной войны на Ближнем Востоке. Причиной такого поведения американского лидера Дональда Трампа стало распространение коронавируса.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме. Чиновники рассказали, что американский лидер решил, что не будет давать агрессивный ответ из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе.

Как напомнила газета «Известия», обострение отношений между Ираном и США началось после того, как американский военный беспилотник атаковал кортеж главы иранского спецподраздения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани. Военный в результате нападения погиб. В ответ Иран выпустил десятки ракет по американским военным базам.

В тот же день Трамп обратился к нации, где заявил, что никто из военных не пострадал, а сами базы получили минимальный ущерб. Он подчеркнул, что намерен ввести новые экономические санкции в отношении Ирана, чтобы не допустить создания страной ядерного оружия.

На сегодняшний день количество зараженных в Иране составило 18 407 человек. Количество умерших превысило 1200 человек. Официальный Тегеран обратился к лидерам разных стран с просьбой помочь снять американские санкции, так как в одиночку страна не может бороться с пандемией.