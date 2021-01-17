СМИ узнали об «ужасной привычке» Трампа, из-за которой пропали записи его встречи с Путиным

Действующий президент США Дональд Трамп беспечно относился к закону, который требует сохранять документацию. Из-за такого отношения в истории его президентства могут остаться пробелы.

Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс». Издание уточнило, что у Трампа есть ужасная привычка: он любит «разрывать документы», а затем выбрасывать их. Из-за этого сотрудники Белого дома, которые работают с бумагами, вынуждены тратить часы на их восстановление.

Агентство отметило, что из-за такого поведения действующего лидера «растет беспокойство», что в истории президентства Трампа «останется дыра», которая появится из-за неполного сохранения записей Белого дома.

«Ему говорили перестать так делать, но он не хотел останавливаться», — процитировало агентство бывшего аналитика архивов Белого дома Соломона Ларти.

Агентство также уверено, что Трамп «конфисковал» записи переводчика, который был в Гамбурге во время встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. При этом несоблюдение закона о хранении документации не грозит американскому лидеру какими-либо последствиями.

Кроме того, правила нарушал не только сам американский лидер, но и его сотрудники. По данным агентства, они пользовались личной почтой и приложениями, чтобы обмениваться служебными записками.

В 2017 году бывший советник Белого дома Дон Макган проинструктировал их отказаться от такой практики или начать сохранять скриншоты своих переписок. Однако организации, которые выступают за прозрачность работы властей, уверены, что этого недостаточно: снимки экрана не могут в полной мере отразить информацию.