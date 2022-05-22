СМИ узнали об увеличении случаев дезертирств среди американских моряков

Число дезертировавших матросов резко увеличилось в Военно-морских силах (ВМС) США. Об этом сообщил телеканал CNBC, который провел собственное расследование.

По информации телеканала, число самовольно покинувших место несения военной службы моряков в 2021 году выросло на 150% и достигло 157 человек. Это стало резким скачком по сранению с предыдущими периодами. Например, в 2019 году было зафиксировано 63 аналогичных случая.

Большинству дезертиров было не более 25 лет. По мнению журналистов телеканала, возможной причиной бегства для них стали «ужасные» условия в местах прохождения службы, стресс и проблемы ментального характера.

Ранее глава американского генштаба Марк Милли потребовал обновления армии из-за угрозы конфликта между мировыми державами. По словам военного, мир становится все более нестабильным, великие державы намереваются изменить глобальный порядок. В этой связи степень превосходства США уменьшается, стране бросают вызов во всех областях ведения войны. Государство не может претендовать на статус неоспоримой мировой державы. По мнению Милли, американские военные должны изменить способ мышления и ведения боевых действий в войнах, которые будут отличаться от нынешних. В будущем солдатам предстоит сражаться с роботизированными танками, кораблями и самолетами, это потребует навыков общения с искусственным интеллектом, производства синтетического топлива и 3D-технологий.